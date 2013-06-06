الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين برئاسة حمد الله

أدت الحكومة الفلسطينية الـ15 برئاسة الأكاديمي الدكتور رامي حمد الله، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس.

وانضم سبعة وزراء جدد إلى الحكومة التي حلت محل حكومة سلام فياض المستقيلة.

وجاء تشكيل الحكومة على النحو الآتي:

1- د. رامي حمد الله - رئيساً للوزراء.

2- د. زياد أبو عمر- نائباً لرئيس الوزراء.

3- محمد مصطفى - نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

4- رياض المالكي - وزيراً للخارجية.

5- سعيد أبو علي وزيراً للداخلية.

6- شكري أسعد بشارة - وزيراً للمالية.

7- علي مهنا - وزيراً للعدل.

8- علي زيدان أبو زهري - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.

9- كمال الشرافي - وزيراً للشؤون الاجتماعية.

10- محمود الهباش - وزيراً للأوقاف.

11- ربيحة ذياب - وزيرة لشؤون المرأة.

12- عيسى قراقع - وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين.

13- ماهر غنيم - وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

14- عدنان الحسيني - وزيراً لشؤون القدس.

15-د. جواد ناجي - وزيراً للاقتصاد الوطني.

16- رولا معايعة - وزيرة السياحة.

17- د. صفاء ناصر الدين - وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- ستؤدي اليمين حال عودتها من الخارج.

18- وليد عساف - وزيراً للزراعة.

19- جواد عواد - وزيراً للصحة.

20- د. سائد الكوني - وزير الحكم المحلي.

21- نبيل صميدي - وزير النقل والمواصلات.

22- محمد أبو رمضان - وزير الدولة لشؤون التخطيط.

23- فواز عقل - أمين عام مجلس الوزراء برتبة وزير.

24- أحمد مجدلاني - وزيراً للعمل.

وفيما يلي تصنيف الوزراء من الجدد وممن بقي وزيراً من الحكومة الماضية.

الجدد: رئيس الحكومة، نائبان للرئيس، وزارة المالية، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، النقل والمواصلات، وزارة الدولة لشؤون التخطيط، أمين عام مجلس الوزراء برتبة وزير.

القدامى واستمروا في وزاراتهم:

الخارجية، الداخلية، العدل، المرأة، الأوقاف، الأسرى، الأشغال والإسكان، القدس، الاقتصاد، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، العمل.

وكان الرئيس محمود عباس قد كلف الأكاديمي رامي حمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية‭‭‬‬ الجديدة خلفاً لسلام فياض.