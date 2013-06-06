اليمن يطلق سراح 17 من شباب الثورة بعد اعتقالهم عامين

أطلقت السلطات اليمنية، صباح اليوم الخميس، سراح 17 شاباً من شباب الثورة الشعبية بعد عامين على اعتقالهم في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، بتهمة تفجير دار الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار أركان النظام السابق.

وجاء قرار الإفراج عنهم بعد ضغوط إعلامية وحقوقية يمنية واسعة مورست على الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني في اليمن، ومتابعات مستمرة ومرور أكثر من أسبوع على قيام المعتقلين بالإضراب عن الطعام في المعتقل دون تقديمهم لأي محاكمة تذكر.

وكان الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي قد وجه أمس الأول، بالإفراج عن 19 معتقلاً من أصل 22 في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة، لكن النائب العام سمح بالإفراج عن 17، واعترضت على إطلاق سراح اثنين منهم دون معرفة أسباب اعتراضها على إطلاق سراحهما.