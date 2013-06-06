بغداد تطالب البشمركة بالانسحاب من سليمان بيك وخرماتو

طالبت وزارة الداخلية العراقية في بيان شديد اللهجة قوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان بالانسحاب من منطقتي سليمان بيك وطوز خرماتو في محافظة كركوك.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنها تدعو مسؤولي الملف الأمني في كردستان إلى سحب قوات البشمركة لأن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية حسبما أقره الدستور العراقي النافذ.

وكانت قوات من البشمركة انتشرت في نيسان/أبريل في مناطق عدة من المحافظة المتنازع عليها مستفيدة من الفراغ الذي تركه اضطرار الجيش لنقل قواته من هذه المناطق الى مدن عدة شهدت يومها أعمال عنف بين متظاهرين مناوئين للحكومة وقوات الأمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة البشمركة الفريق جبار ياور، قال في وقت سابق، إن انتشار قوات البشمركة في طوز خورماتو والمناطق المتنازع عليها هو أمر طبيعي وقانوني، فيما أشار الى أن واجبهم(البشمركة) في تلك الأماكن هو حفظ الأمن وملاحقة المجاميع "الإرهابية".