مجلس التعاون الخليجي ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان

نصح مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواطني دول المجلس بعدم السفر إلى لبنان لتأثره أكثر فأكثر بالحرب في سوريا المجاورة، بحسب وكالة الانباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني قوله مساء الأربعاء، إن ذلك "يأتي تأكيداً لدعوة معظم دول المجلس مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك".

وأضاف الزياني أن "لبنان غير آمن لمواطني دول المجلس الذي يضم كلاً من: البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الامارات".

وسقطت، الأربعاء، خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من الجانب السوري للحدود في مدينة بعلبك شرق لبنان، بحسب ما أكده مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وجاء سقوط الصواريخ بعد ساعات على سيطرة الجيش السوري ومقاتلي حزب الله على مدينة القصير التي تبعد 10 كيلومترات فقط عن الحدود اللبنانية في معارك دامية مع مقاتلي المعارضة السورية.

ورغم أن لبنان الرسمي التزم سياسة النأي بالنفس عن النزاع في سوريا، إلا أن هذه الدولة الصغيرة تشهد انقسامات سياسية وطائفية حادة. وفيما يدعم حزب الله وحلفاؤه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعم حركة 14 آذار التي يقودها السنة حركة المعارضة للأسد.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان أدت اشتباكات بين سنة وعلويين على خلفية الوضع في سوريا، إلى مقتل ثمانية أشخاص منذ نهاية الأسبوع الماضي ما يرفع عدد القتلى في الأشهر القليلة الماضية في هذه المدينة إلى العشرات.

وأعمال العنف تلك دفعت بالمملكة العربية السعودية، الخميس، إلى مناشدة اللبنانيين التصرف "بحكمة" ووقف اقتتالهم في طرابلس.