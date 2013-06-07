أنصار أردوغان ينتظرونه بالمطار و"تقسيم" تعج بالمتظاهرين

احتشد أكثر من 3000 شخص من أنصار رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أمام مطار اسطنبول لاستقباله لدى عودته من تونس، في اليوم السابع للمظاهرات ضد الحكومة.

ورفع هؤلاء المتظاهرون الذين تجمعوا بناء على دعوة من حزب العدالة والتنمية، الأعلام التركية وهم يرددون "مستعدون للموت من أجلك، طيب" أو "المعلم الأكبر عاد".

وتأتي هذه التجمعات في وقت لا يزال فيه عشرات آلاف المتظاهرين في ساحة "تقسيم" بقلب اسطنبول للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي.

ووصل أردوغان ليلاً إلى إسطنبول في ختام زيارة رسمية لمدة أربعة أيام في بلدان المغرب العربي.

وخلال المحطة الأخيرة من جولته في المغرب العربي، كرر أردوغان في تونس أنه لن يرضخ أمام حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تشهدها تركيا.