المعارضة السودانية تتعهد بإطاحة البشير خلال 100 يوم

أعلن تحالف المعارضة السودانية، السبت 8 يونيو/حزيران، أنه ينوي الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير سلمياً في غضون مئة يوم.

وقال سعيد فاروق أبو عيسى، زعيم التحالف المعارض، الذي يضم نحو 20 حزباً، في مؤتمر صحافي "أتوقع أن يسقط النظام قبل مئة يوم".

وفي مرحلة أولى، تنوي المعارضة تنظيم اجتماعات عامة وتظاهرات حاشدة طوال شهر.

وكان التحالف السوداني المعارض أكد العام الفائت أنه سيعبئ مناصريه في إطار تظاهرات سلمية لإسقاط نظام البشير. ودعا إلى تنفيذ إضرابات من دون أن ينجح في إطلاق تحرك كبير رغم تدهور الوضع الاقتصادي في السودان في ظل تضخم تجاوز 40%.

ويشهد السودان منذ العام الماضي تظاهرات متفرقة مناهضة للرئيس البشير، لكنها لم تستقطب حشوداً كبيرة على غرار ما حصل في العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط في إطار الربيع العربي اعتباراً من نهاية 2010، ما أدى إلى الإطاحة بالعديد من الرؤساء تحت ضغط الشارع.