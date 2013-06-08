اليمن.. الحوار الوطني ينطلق أمام اختباري الجنوب وصعدة

استأنف مؤتمر الحوار الوطني اليوم جلساته بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، وبمشاركة أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 565 عضوا.

ويأتي المؤتمر بعد إنهاء تسع فرق عملها في إطار الجولة الأولى من دراسة وتشخيص القضايا والمشكلات المطروحة في المشهد السياسي اليمني، وتناقش الجولة الثانية توجهات الأعضاء في ما يخص قضية الجنوب وصعدة، وإعادة هيكلة الجيش والأمن إضافة إلى المصالحة الوطنية والشكل الجديد للدولة .

وفي هذا السياق، قال جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إن عزيمة الحوار والتوافق في اليمن انتصرت على لغة السلاح، مشيداً بدور المرأة في هذا الحوار. كلام بن عمر جاء خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، داعياً الجميع إلى التكاتف للتغلب على الخلافات الصغيرة.

يذكر أن تنظيم القاعدة استغل ضعف السلطة المركزية في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ليعزز سيطرته على شرق اليمن وجنوبه، حيث قام بتجميع عناصره في المنطقة. إلا أن الجيش اليمني أطلق حملة تطهير تستهدف اعتقال عناصر التنظيم الإرهابي ومطاردتهم.

كما عمدت قيادة الجيش إلى العمل على إعادة هيكلة الجيش وتغيير بعض القيادات، إلا أن العديد من التحديات الأمنية والسياسية لا يزال ينتظر اليمن.

