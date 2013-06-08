نيلسون مانديلا في المستشفى وحالته "خطيرة"

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا في بيان، أن الرئيس الأسبق نيلسون مانديلا نقل إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعد إصابته مجددا بعدوى في الرئة، مضيفة أن حالته "خطيرة لكنها مستقرة".

وأضافت أن مانديلا البالغ من العمر 94 عاماً، بطل مناهضة التمييز العنصري وأول رئيس أسود للبلاد، نقل للمستشفى ثلاث مرات منذ ديسمبر/كانون الأول، يكافح منذ أيام إثر تجدد إصابته بالعدوى.

وقالت الحكومة "هذا الصباح حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحاً، (23 بتوقيت جرينتش)، تدهورت حالته ونقل إلى مستشفى في بريتوريا. وما زال في حالة خطيرة، لكنها مستقرة".

وكان مانديلا الحاصل على جائزة نوبل للسلام تنحى عن الرئاسة عام 1999 وابتعد عن السياسة منذ نحو عشر سنوات.