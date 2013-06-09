أردوغان: المتظاهرون جبناء.. مخربون.. فوضويون

نعت رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يواجه موجة احتجاجات ضد حكومته مستمرة منذ 9 أيام، الأحد 9 يونيو/حزيران، المتظاهرين ضده بأنهم جبناء ومخربون وفوضويون.

ودعا، من أضنة (جنوباً)، ناخبيه إلى "تلقين درس" للمتظاهرين خلال الانتخابات البلدية المقبلة في مارس/آذار 2014.

وقال أردوغان في خطاب نقلته قنوات التلفزيون التركية أمام الآلاف من أنصاره الذين جاؤوا لتحيته في مطار أضنة: "لم يعد أمامنا سوى 7 أشهر حتى الانتخابات المحلية. أريدكم أن تلقنوا هؤلاء درساً أول بالسبل الديمقراطية في صناديق الاقتراع".

وأبدى أردوغان مجدداً تشدده إزاء حركة الاحتجاجات المطالبة بتنحيه في مختلف أنحاء تركيا، وقال إن المتظاهرين "جبناء إلى حد شتم رئيس وزراء هذا البلد"، مكرراً استخدام مصطلحي "مخربين" و"فوضويين" في وصف المتظاهرين.

كما أكد رئيس الحكومة الإسلامية المحافظة، التي تقود البلاد منذ أكثر من عشر سنوات أن نظامه يمثل جميع الأتراك من دون تمييز. وقال "نحن حزب الـ76 مليون" تركي.

ويشارك أردوغان الأحد في مراسم تدشين مجمع رياضي في محافظة مرسين المجاورة، على أن يعود عصراً إلى أنقرة.

ويأخذ المتظاهرون على رئيس الحكومة أسلوبه المتسلط في الحكم، وسعيه إلى أسلمة المجتمع التركي.