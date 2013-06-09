البشير يوقف مرور نفط الجنوب عبر أراضي السودان

أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير السبت بوقف نقل نفط جنوب السودان عبر أراضي السودان ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من شهرين على عودة تدفق النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية.

وقالت إذاعة أم درمان الرسمية إن الرئيس السوداني "أعطى تعليمات إلى وزير البترول بوقف تدفق نفط جنوب السودان ابتداء من الأحد"، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل. ومن ناحيتها، أكدت وكالة الأنباء السودانية أن الرئيس السوداني أمر "بإغلاق" أنبوب النفط اعتبارا من الأحد.

وقال البشير في كلمة بثتها وكالة الأنباء السودانية إن الخرطوم لن تسمح باستعمال العائدات النفطية في الجنوب "لدعم متمردين ضد السودان".

ومن ناحيته، قال وزير الإعلام في جنوب السودان بارنابا ماريال بنيامين إن "السودانيين لهم مشاكلهم الداخلية وهم يحاولون تحويل جنوب السودان إلى كبش فداء".

وورث جنوب السودان 75 في المئة من الاحتياطي النفطي السوداني لدى إعلان استقلاله في تموز/يوليو 2011 لكنه يحتاج إلى المنشآت السودانية لتصدير نفطه.

وفي نيسان/أبريل، استؤنف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية بعد توقف لأكثر من عام نتج من تصاعد التوتر بين البلدين، وخصوصا حول تقاسم عائدات النفط ورسوم عبوره. وفي السابع من أيار/مايو، أعلنت الخرطوم أن نفط جنوب السودان تدفق مجددا عبر الأراضي السودانية.

ولكن في 27 منه، هدد الرئيس السوداني عمر البشير بوقف تدفق نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية في حال قدمت حكومة الجنوب الدعم للمتمردين في ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان وفي إقليم دارفور.