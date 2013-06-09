مقتل 10 من الحوثيين وجرح 38 في اشتباكات مع الشرطة

قتل عشرة أشخاص وجرح ثمانية وثلاثون من المسلحين الحوثيين الذين هاجموا مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء، واشتبكوا مع حراس المبنى في محاولة لاقتحامه، وفق الرواية الرسمية التي أكدت استخدام المهاجمين لأسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

وقال مصدر أمني إن الحوثيين اقتحموا عددا من المنازل المحيطة وأجبروا سكانها على المغادرة واتخذوا منها مواقع لمهاجمة الأمن القومي. وإطلاق النار عليه وعلى قوات الشرطة التي تتولى حراسته.

وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة حاشدة الأحد، شارك فيها الآلاف من المواطنين الذين تضامنوا مع ضحايا حروب الحوثيين الست في محافظة صعدة، وذلك للمطالبة بمحاكمة كافة قيادات الجماعة المسلحة المتورطين في قتل وجرح الآلاف من المدنيين والعسكريين.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدّمها المئات من ضحايا حروب الحوثيين، شعارات تطالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمحاكمة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي.

ونددت المسيرة التي انطلقت من غرب العاصمة صنعاء باتجاه منزل هادي، بصمت السلطات إزاء الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة صعدة من قتل واعتقال وتعذيب لآلاف الرجال والنساء والأطفال، وتهجيرهم من قراهم وتدمير منازلهم وتسميم آبارهم وتلغيم طرقهم والسطو على ممتلكاتهم، كما وحرمان أهالي صعدة (شمال البلاد) من حقهم في التعليم والتعبير.

وطالب الجرحى والمعاقون وأسر الشهداء ومعتقلون سابقون في سجون الحوثي السلطات بنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من أيادي جماعة الحوثي وبسط نفوذ الدولة في صعدة.

وكانت الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 شهدت ست حروب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسلحة التي تنعتها السلطات بالمتمردة، وتتهمها بتلقي الدعم المالي والسياسي والعسكري من إيران.

وبحسب مصادر مسؤولة فإن نحو 130 ألفاً من أبناء محافظة صعدة ما زالوا مهجرين قسرياً بسبب ممارسات جماعة الحوثي المسلحة التي لا تزال تحتل ديارهم ومزارعهم، وتصادر أي ممتلكات لهم.

وتشر إحصائيات نُشرت مؤخراً إلى وجود أكثر من 20 ألف يتيم و10 آلاف معوق و6 آلاف منشأة حكومية مدمرة، بينها 100 مسجد، نتيجة الحروب التي تمت بصعدة بين المسلحين الحوثيين والجيش اليمني.

وكان تسليم الحكومة مؤخراً لرفات زعيم الجماعة السابق ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، والذي تم دفنه الأربعاء الماضي في منطقة مران بصعدة، قد أثار استياء وسخط النازحين الذين شردتهم جماعة الحوثي، حيث طالبوا السلطات بالعمل على إعادتهم إلى مساكنهم وديارهم في صعدة، أُسوة برفات حسين الحوثي، مع أن "الحي أولى من الميِّت"، بحسب ما ردد هؤلاء.