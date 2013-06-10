اعتقال قائد محلي في القاعدة وابنه بمحافظة حضرموت

ألقت قوات الأمن اليمنية القبض على القائد المحلي للقاعدة في منطقة غيل باوزير عمر عاشور ونجله وأربعة عناصر آخرين في التنظيم، في إطار الحملة التي يقودها الجيش ضد القاعدة في هذه المنطقة التابعة لمحافظة حضرموت (جنوب شرق).

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، الاثنين، أن أجهزة الأمن قبضت على القيادي ونجله، عبدالله عمر، في منطقة شحير "أثناء محاولتهما الهرب". ومن جهته أوضح مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أنه تم إلقاء القبض على عاشور أول أمس السبت.

وعقب إلقاء القبض على القيادي المحلي، تمت مداهمة منطقة سكنه وحصلت اشتباكات مع عناصر من القاعدة أسفرت عن مقتل جنديين، بحسب موقع وزارة الدفاع.

وأوضح الموقع أن "قوة عسكرية من المنطقة العسكرية الثانية اشتبكت مع عدد من الإرهابيين عند مداهمتها مزرعة زعيم القاعدة عاشور بعد توافر المعلومات عن وجود مجموعات إرهابية في بعض مزارع غيل باوزير". وألقي القبض كذلك على أربعة من العناصر المفترضين في القاعدة.

وكان الجيش أطلق الأربعاء الماضي حملة ضد القاعدة في حضرموت لاسيما في منطقة غيل باوزير، وأسفر القتال عن مقتل 10 أشخاص في اليوم الأول من العلمية.