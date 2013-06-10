قتلى وجرحى في انفجار 3 سيارات مفخخة شمال بغداد

قُتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 48 آخرون، الاثنين، بانفجار ثلاث سيارات مفخخة إحداها يقودها انتحاري واستهدفت سوقاً رئيسية للخضار في غرب محافظة ديالى.

وأوضح مقدم في الشرطة العراقية أن "ثلاث سيارات مفخخة إحداها يقودها انتحاري انفجرت بوقت واحد داخل سوق خضار جديدة الشط" (غرب بعقوبة).

وأضاف أن "سيارة مفخخة وضعت على الجانب الأيسر للسوق وأخرى على يمينه، فيما دخل انتحاري يقود سيارة مفخخة ثالثة لوسطه وقاموا بتفجيرها بوقت واحد وقت الذروة".

ويقطن هذه البلدة الصغيرة الواقعة على أطراف محافظة ديالى غالبية من العرب الشيعة.

ومن جانبه، أكد طبيب من مستشفى ديالى العام تسلُّم الضحايا، مشيراً الى أن "أعداد القتلى قد ترتفع بسبب خطورة حالات بعض الجرحى".

وفرضت السلطات العراقية خلال الأيام الماضية إجراءات مشددة على حركة السيارات التي تحمل لوحات مؤقتة في بغداد إثر انفجار عدد منها دون التوصل الى كشف مالكيها، لكنها لم تتخذ الإجراء ذاته في المحافظات المجاورة.

وانفجرت خلال الأيام العشرة الأخيرة من مايو/أيار نحو 50 سيارة أودت بالمئات، في شهر دام قتل فيه أكثر من ألف شخص بحسب أرقام الامم المتحدة، ما يجعله أكثر الأشهر دموية منذ منتصف 2008.