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بوتين: كان بإمكان الأسد تفادي الحرب الدائرة ببلاده

المصدر: موسكو - رويترز
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إنه كان بوسع الرئيس السوري بشار الاسد تفادي نشوب حرب أهلية دامية من خلال تلبية مطالب التغيير بقدر أكبر من السرعة.

وفي تصريحات ادلى بها بوتين لشبكة آر.تي التلفزيونية الرسمية الروسية الناطقة بالانكليزية، قال مجددا إن روسيا لا تدافع عن الاسد الا انه ألقى باللوم على الغرب وحمله مسؤولية "الفوضى" في منطقة الشرق الاوسط.

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