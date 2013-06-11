سوء الطقس يعلّق حركة الملاحة البحرية بموانئ كويتية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم إيقافاً مؤقتاً لحركة الملاحة البحرية في موانئ الدوحة والشويخ والشعيبة بسبب سوء أحوال الطقس السائدة في البلاد.

وقال مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ الكابتن مرزوق القحطاني في تصريح صحافي إن حركة الملاحة البحرية متوقفة الى حين تحسن حالة الجو مضيفا أن مدى الرؤية الأفقية انخفض الى أقل من نصف ميل بحري مما يؤثر على حركة الملاحة من الميناء وإليه.

وأضاف القحطاني أن توقف الملاحة البحرية هو لدواعي الأمن والسلامة، مبيناً أنه حسب قانون المنظمة الدولية للملاحة البحرية يتوقف عمل الموانئ إذا قلّ مدى الرؤية عن ثلاثة أميال بحرية.

وأشار إلى أنه مع عودة الحركة الى الموانئ سيتم دخول سفينتين الى ميناء الشويخ تنتظران في منطقة الانتظار فيما تأخر خروج إحدى السفن من الميناء.