رئيس الحكومة الكويتية يصل بغداد في زيارة تاريخية

وصل رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء 12 يونيو/حزيران، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والبرلمانيين والمستشارين والخبراء، في إطار زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً.

والتقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك نظيره العراقي نوري المالكي وعدداً من كبار المسؤولين العراقيين. ووفقاً لبرنامج الزيارة سيلتقي المبارك في وقت لاحق بنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، بحسب ما نقلته وكالة "الفرات نيوز".

ويتوقع أن يتم التوقيع على عدة اتفاقيات كانت عالقة تتعلق بشؤون سياسية وأمنية واقتصادية بين البلدين.

وكان هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، زار الكويت في 28 مايو/أيار الماضي على رأس وفد رفيع المستوى لبحث الملفات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد زيباري في حينها أن ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط 11 مليار دولار، وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كلياً من طائلة البند السابع، مشيراً إلى أن العراق خرج فعلياً من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية.

ووقعت الكويت في وقت سابق مع العراق مذكرتي تفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في منطقة أم قصر.

ويسعى العراق إلى حسم مشاكله مع الكويت، المتمثلة بـ"ترسيم الحدود البحرية والبرية، وملف المفقودين، والتعويضات للمتضررين من الترسيم.