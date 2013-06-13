مصرع 12 معتمراً أردنياً بانقلاب حافلة في السعودية

أعلن مصدر أمني سعودي أن 12 معتمراً أردنياً قتلوا وأصيب 34 آخرون في حادث حافلة كانت تقلهم على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة غرب المملكة.

وقال الناطق الإعلامي لإدارة مرور العاصمة المقدسة، النقيب علي الزهراني في بيان له، اليوم الخميس، إن "الحادث وقع في الاتجاه إلى مكة المكرمة، وأدى إلى انقلاب حافلة أردنية، ما أسفر عن مقتل 12 معتمراً، وإصابة 34 آخرين، والجميع يحملون الجنسية الأردنية".

وأضاف أنه "لا يزال هناك سبع حالات محتجزة في الحادث الذي وقع قبل كوبري الجموم باتجاه مكة".

وتباشر الحادث 28 فرقة إسعاف أرضي من الهلال الأحمر بمنطقة مكة، وطائرتان و3 فرق إسعافية من الشؤون الصحية، و5 فرق من جدة، وعدد من الجهات الحكومية وسط إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مكة المكرمة.

وكان المعتمرون في طريقهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، عندما وقع الحادث قبل كوبري محافظة الجموم باتجاه مكة نتيجة انقلاب الحافلة.