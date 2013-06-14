إعلان التعبئة العامة بولاية القضارف بشرق السودان

أعلن والي ولاية القضارف بشرق السودان، الضو الماحي، اليوم الجمعة، استعداد الولاية لتأسيس لواء قتالي جديد تحوطاً لأي طارئ، مؤكداً دخول كل الدستوريين والتنفيذيين بالولاية في معسكر الدفاع الشعبي.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عنه قوله، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، أن الوزراء يتقدمون الصفوف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً أن بدء عمليات حشد المواطنين للانخراط في هذه المعسكرات، موضحاً أن القضارف سيرت قافلة كبرى للمتأثرين بأحداث أبوكرشولا بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان، برئاسة المجلس التشريعي بالولاية ومعتمد القضارف وكافة الفعاليات بالولاية التي كان لها الأثر الأكبر في دعم المتأثرين.

وقال الوالي الذي تفقد المرابطين من القوات المسلحة والدفاع الشعبي بالخطوط الأمامية، إن ولاية القضارف بدأت بفتح معسكرات الدفاع الشعبي بكل محلياتها، وإن الوزراء والمعتمدين وكل الدستوريين والتنفيذيين يتقدمون الصفوف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.

وأمس الخميس، بثت قوات الجبهة الثورية في شمال كردفان مقعطع فيديو، يظهر من خلاله ما أسمته انتهاكات ارتكبتها القوات السودانية الحكومية بحق قتلاها، حيث يظهر الفيديو جنوداً يدنسون بأقدامهم قتلى الجبهة الثورية، الأمر الذي نفته الخرطوم.