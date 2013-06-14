واشنطن: إف 16 وباتريوت ومارينز باقون في الأردن

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة 14 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة ستبقي مقاتلات "إف 16" وصواريخ باتريوت في الأردن بعد انتهاء المناورات التي ستختتم في أواخر حزيران/يونيو الجاري.

وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، إن الإدارة الأميركية، التي تدرس احتمال تسليح المعارضة السورية ولكنها لم تتخذ حتى الساعة أي قرار بهذا الشأن، قررت أيضاً بعد مشاورات مع المسؤولين الأردنيين إبقاء وحدة من مشاة البحرية (مارينز) على متن سفن برمائية قبالة سواحل المملكة.

وأصدرت واشنطن، الخميس، قراراً يستثني المعارضة السورية من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.

وتواجه المعارضة السورية مأزقاً كبيراً في الداخل في ظل الحظر على السلاح، في الوقت الذي دفع فيه حزب الله اللبناني بالآلاف من مقاتليه الذين نجحوا في السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية، ويواصلون التقدم ببطء في حلب وحمص.

وتضغط أوروبا بقوة نحو إمداد المعارضة السورية بالسلاح، ولكن ثمة مخاوف من وقوع السلاح تحت تصرف جماعات يعتبرها الغرب متطرفة.

وأبدت أميركا تردداً بشأن إمداد المعارضة بسلاح قاتل، ولكن تغير موازين القوى على الأرض عقب دخول حزب الله وإيران بقوة على الأرض، فاقم الضغوط على الإدارة الأميركية.