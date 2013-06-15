الشرطة التركية تقتحم ساحة "تقسيم" وتفرق المحتجين بالقوة

أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمحاولة إخلاء متنزه "جيزي" في وسط اسطنبول من المحتجين، مساء اليوم، السبت بعد ساعات من تحذير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من أن الشرطة جاهزة للتدخل.

وتدخلت قوات الأمن مستخدمة خراطيم المياه، ثم أطلقت عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إخلاء الساحة التي تعتبر مركز الحركة الاحتجاجية التي تهز تركيا منذ أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قد وجه تحذيراً إلى المحتجين الذين يحتلون متنزهاً في وسط اسطنبول، قائلاً: إن "عليهم المغادرة قبل تجمع للحزب الحاكم غداً الأحد، وإلا فإن قوات الأمن ستتدخل لإجلائهم".

أردوغان يخاطب عشرات الآلاف من مؤيديه في أنقرة انصار حزب العدالة والتنمية يستمعون لخطاب اردوغان ‹ › اردوغان يلقي خطابه امام انصاره في انقرة ‹ › انصار حزب العدالة والتنمية يستمعون لخطاب اردوغان ‹ › انصار اردوغان في انقرة ‹ › انصار اردوغان في انقرة ‹ ›

وأضاف أردوغان أمام عشرات الآلاف من مؤيديه في تجمع بالعاصمة أنقرة، "سننظم تجمعاً حاشداً في إسطنبول غداً. أقولها بوضوح: يجب إخلاء ميدان تقسيم، وإلا فإن قوات الأمن لهذا البلد تعرف كيف تخليه".

وكان المعتصمون في حديقة "جيزي" قد أعلنوا استمرار تحركهم الذي بدأ قبل أسبوعين في ساحة تقسيم في إسطنبول، والتي انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة في تركيا منذ 2002.

وأعلنت تنسيقية تضامن "تقسيم" التي تنسق التحرك الاحتجاجي في بيان نشرته السبت على شبكة الإنترنت "سنتابع مقاومتنا ضد الظلم في بلادنا. هذه ليست سوى البداية، وسنواصل النضال".

يذكر أن مئات المعتصمين طالبوا في حديقة "جيزي" بالإفراج عن متظاهرين أوقفتهم الشرطة خلال حركة احتجاج واسعة في البلاد أسفرت عن 4 قتلى و7500 جريح.