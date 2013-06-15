الحوثيون يتوصلون لتسوية مع السلطات مع استمرارهم بالضغط

كشف متحدث باسم "جماعة أنصار الله" المعروفة بـ"جماعة الحوثي" عن تسوية مع السلطات اليمنية تم بموجبها الإفراج عن 7 من معتقلي جماعة الحوثي، إلا أن الجماعة احتفظت بحقها في استمرار الضغط على صنعاء.

وأكد علي البخيتي، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي، أن "أنصار الله يحتفظون بحقهم في ممارسة كافة الضغوط على السلطات اليمنية لتحقيق مطالبهم مقابل استمرار مشاركتهم في الحوار".

وتضمنت التسوية الحديثة بين السلطات والحوثيين اعتبار عناصر الجماعة الذين قتلوا بالقرب من الجهاز القومي الأحد الماضي من ضمن شهداء ثورة الشباب.

وكان عشرة أشخاص من المسلحين الحوثيين قد قتلوا وجرح 38 آخرون الأحد الماضي بعد هجومهم على مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء، واشتباكهم مع حراس المبنى في محاولة لاقتحامه مستخدمين من أجل هذا الغرض أسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

وقال مصدر أمني إن الحوثيين اقتحموا عددا من المنازل المحيطة وأجبروا سكانها على المغادرة واتخذوا منها مواقع لمهاجمة الأمن القومي، وإطلاق النار عليه وعلى قوات الشرطة التي تتولى حراسته.