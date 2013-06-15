محتجو تركيا: تحركنا مستمر وسنتابع مقاومتنا ضد الظلم

أعلن المعتصمون في حديقة جيزي استمرار تحركهم الذي بدأ قبل أسبوعين في ساحة تقسيم في اسطنبول، التي انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة في تركيا منذ 2002. وأعلنت تنسيقية تضامن تقسيم التي تنسق التحرك الاحتجاجي في بيان نشرته السبت على شبكة الإنترنت "سنتابع مقاومتنا ضد الظلم في بلادنا... هذه ليست سوى البداية، وسنواصل النضال".

إلى ذلك، أضافت "نحن اليوم أقوى وأشد تنظيماً وأكثر تفاؤلاً مما كنا قبل 18 يوما"، عندما بدأت مجموعة صغيرة من الناشطين البيئيين الاعتصام في الحديقة للتصدي لمشروع بناء أعدته السلطات، كما ذكرت تضامن تقسيم في بيان أصدرته بعد نقاش استمر خلال الليل بين المعتصمين.

من جهة أخرى، يطالب مئات المعتصمين في حديقة جيزي بالإفراج عن متظاهرين أوقفتهم الشرطة خلال حركة احتجاج واسعة في البلاد أسفرت عن 4 قتلى و7500 جريح. ويعتبر المتظاهرون من جهة أخرى أن حزب العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002 "فقد شرعيته في نظر الصحافة الوطنية والدولية" جراء ما جرى في ساحة تقسيم.

يذكر أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب عن أمله في إخلاء المتظاهرين لحديقة جيزي في اسطنبول مساء الجمعة، بعد تعهده بتعليق مشروع تطوير الموقع الذي أثار موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، حتى ينظر القضاء في القضية.