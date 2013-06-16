أمير الكويت يؤكد على احترام أحكام المحكمة الدستورية

شدد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على احترام أحكام القضاء بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال برلمان العام 2012، ويؤكد أن الكويت دولة مؤسسات.

وقال أمير دولة الكويت إن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وإنه لا سلطة تعلو على سلطة الحق والعدالة.

وأضاف أن أهل الكويت يحرصون عند اختلافهم على الاحتكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية، وهي سمة حضارية والتزام بمرجعياتنا وانتصار للديمقراطية يحق لكل كويتي أن يفخر بها.

وأكد أنه يقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أياً كان، ودعا جميع المواطنين إلى احترام هذا الحكم والامتثال له احتراماً للقضاء والتزاماً بالدستور.

وأشار إلى أنه وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.