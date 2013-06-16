الطائفية القادمة

يعكس الواقع العراقي المزري تحديات كثيرة أمام الدول الخليجية وبالذات الكويت الدولة المجاورة للعراق والتي، كما يشهد التاريخ، عانت الويلات من حكم صدام المقبور وزمرته حتى جاء تحرير العراق من الحكم البعثي الذي ظل جاثماً زهاء أربعة عقود أو أكثر زرع الفساد والبطش في قلوب الناس. لقد توقع العالم أن تتغير أحوال العراق إلى الأفضل، خصوصاً وأن المرحلة الجديدة من بعد صدام حققت للعراق دستوراً جديداً، وبرلمانا، وانتخابات رئاسية في وجود أحزاب سياسية.. لكن ما النتيجة اليوم بعد كل هذه التحولات التي حدثت في العراق؟

الإجابة عن سؤال كهذا ليس بالمستطاع في هذا المقال، فهناك الكثير مما يجب أن يقال ويبحث من مختلف الجوانب. فلو نظرنا في الطائفية مثلاً لوجدنا أنها اختفت في عهد صدام لكنها اليوم استفحلت وازدهرت في العراق ليس لأن هنالك لم تكن النعرة العرقية والطائفية قائمة، ولكن لأن صدام لم يكن يسمح لأحد أن يخرج لسانه ليبدي رأيه في أي شيء أو يتصرف على هواه بما في ذلك الاصطفاف الطائفي، خصوصاً بين الشيعة والسنة في العراق.

تشير التحليلات السكانية في العراق بوجود تعقيدات في التركيبة المجتمعية تساهم بشكل أو بآخر في زرع روح الطائفية وتنميها ليس فقط في إطار ما هو متوارث سكانياً أو عرقياً، وإنما بسبب تأثر هذه التركيبة بالحركة السكانية بين دول الجوار والعراق، والتمدد المذهبي عبر الحدود.. ونتيجة لاختلاف القوميات والأديان والمذاهب في العراق نجد التعددية العرقية، وتعددية اللغات كالكردية والتركمانية والأرمينية وغيرها والتي تقسم الطائفة الواحدة مع أن العرب يشكلون غالبية الشعب العراقي حيث تبلغ نسبتهم حوالي (70-80 في المئة) من السكان، كما أن الشيعة العرب يشكلون غالبية سكان محافظات جنوب بغداد، والسنة غالبية سكان محافظات شمال وغرب بغداد، بينما بغداد هي التي تتمازج فيها طوائف العراق جميعاً هذا في الوقت الذي يتركز الأكراد في المناطق الشمالية الشرقية.. والأكراد لهم ثقافتهم ولباسهم الوطني ولغتهم الخاصة بهم.

هذه الحالة السكانية بطبيعة الحال لا تساعد على ذوبان الأعراق والطوائف في نظام منصهر موحد، ولا تساهم في اندماج سكاني كامل أساسه الوحدة الوطنية أو نسيج اجتماعي لا يعاني من ثقوب ليس من السهل سدها وترقيعها... فالعراق غائص في الطائفية والعراك الداخلي المهلك لوجوده لدرجة أن المحللين يرون أن الحرب الطائفية بدأت في العراق قبل سورية بسنوات.. وأن الطائفية ستؤدي إلى التقسيم والتجزئة...

ومع أن تحرير العراق بدأ في عام (2003)، لكن ما زالت الطائفية تلعب دوراً كبيراً في التفجيرات المستمرة لدرجة أنه لا يكاد يمر يوم واحد من دون هذه التفجيرات التي تقتل الأبرياء من المدنيين.. فلقد أدى الصراع بين السنة والشيعة في العراق إلى مقتل أكثر من 80 ألفا من المدنيين حتى العام 2007، أما عدد اللاجئين العراقين فقد وصل حوالي (17 في المئة) من سكان العراق، وهناك أكثر من مليوني عراقي هربوا خارج العراق وما زالوا يعيشون خارجه.

لقد كان الأمل في أن يتمكن العراق من إعادة بناء نفسه بعد التخلص من الديكتاتورية والتخلف، ويخطو خطوات واسعة نحو الحرية والديموقراطية، لكن، مع الأسف، الواقع الحالي لا يبشر بالتفاؤل ما يجعل القلق لدى الدول الخليجية قائماً في ظل استمرار النزاعات الداخلية بين الطوائف والأعراق والمذاهب.

لاشك أن القلق وعدم الارتياح يجب أن يدفع الدول الخليجية إلى اتخاذ تدابير أمنية وعلى مستوى مجلس التعاون لكي تستطيع أن تمنع تداعيات الطائفية على استقرارها وأمنها، فالشواهد الحالية تؤكد خطورة هذه الطائفية ونزوحها إلى دول الجوار.



* نقلا عن "الراي" الكويتية







