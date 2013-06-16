طعن 4 أشخاص بينهم شرطي في مسجد ببريطانيا

أعلن ناطق باسم الشرطة، الأحد، أن أربعة أشخاص أحدهم شرطي تعرضوا للطعن خلال هجوم في مسجد في برمنغهام (وسط إنجلترا) مساء السبت، موضحاً أنه تم توقيف المهاجم.

وقال الناطق باسم شرطة ويست ميدلاندز إن الشرطة دعيت إلى المسجد الواقع في منطقة وارد ايندز في المدينة بعد طعن ثلاثة رجال في المسجد، مشيراً إلى أن أحد رجال الشرطة طعن بعد ذلك خلال توقيف مشتبه به.

وتأتي تلك الهجمات على بعض الجاليات المسلمة في أعقاب مقتل جندي بريطاني وإصابة آخرين في الثاني والعشرين من مايو/أيار في هجوم وصفته الحكومة البريطانية بأنه "عمل إرهابي نفذه إسلاميون متشددون"، حيث قام المنفذون المسلحون بالسكاكين فقط بقطع رأس الجندي بعد قتله في أحد شوارع جنوب شرق العاصمة لندن.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي وقوع الهجوم مساء الأربعاء 22 مايو/أيار، وقالت إنه "عمل إرهابي"، واصفة إياه بأنه "هجوم بربري ومقزز".

وأشارت ماي إلى أن عناصر الشرطة البريطانية لاحقت المنفذين وأطلقت النار باتجاههم، حيث تم إصابة اثنين فقط برصاص الشرطة، إلا أن احتمالات أن يكون هناك شركاء آخرين لهم في الهجوم أمر وارد.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حينها على الحادث، من باريس، قائلاً: "هناك إشارات قوية على أن الحادث يمكن أن يكون عملاً إرهابياً".