عشرات القتلى بسلسلة تفجيرات في محافظات عراقية عدة

قُتل عشرات الأشخاص وأصيب غيرهم بجروح في تفجير سبع سيارات مفخخة، الأحد، في مناطق متفرقة جنوب العراق، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأكد مراسل العربية في بغداد مقتل 25 شخصاً في البصرة إثر انفجارات ضربت محالاً تجارية و40 شخصاً في الناصرية في تفجيرات انتحارية.

وانفجرت سيارتان مفخختان في مدينتي الكوت والعزيزية الواقعتين في محافظة واسط (جنوب بغداد)، فيما انفجرت أربع سيارات في محافظتي ذي قار والبصرة، (جنوب العراق). كما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة المحمودية (جنوب بغداد).

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم شعبي في الحي الصناعي في شمال مدينة الكوت، ما أسفر عن سبعة قتلى و15 جريحاً".

وأضاف أن "سيارة مفخخة أخرى انفجرت أمام حسينية في سوق مزدحمة في قضاء العزيزية، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين". وأكدت مصادر طبية حصيلة الضحايا.

وفي البصرة قتل خمسة أشخاص بينهم خبير متفجرات برتبة عقيد في الشرطة، بانفجار سيارتين مفخختين وسط المدينة، حسب ما أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي غانم المالكي.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الحسين تلقي خمسة قتلى ومعالجة تسعة آخرين أصيبوا جراء الانفجارين.

وأوضح مصدر أمني أن "الخبير كان يحاول تفكيك السيارة المفخخة الثانية بعد العثور عليها، لكنها انفجرت عليه".

وفي الناصرية انفجرت سيارتان مفخختان إحداهما في شارع الحبوبي، أعرق شوارع المدينة، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح، وفقاً لمصدر طبي في دائرة صحة المحافظة.

وفي المحمودية قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة على الطريق العام قرب قضاء المحمودية، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.