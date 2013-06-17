اتساع ميدان النزاعات المشرقية

امتدت أزمة تعطيل المؤسسات في لبنان إلى المجلس الدستوري، أرفع هيئة قضائية في البلاد . شلت إرادة هذا المجلس بانقسامه الطائفي وتحت الضغوط التي مارسها الأفرقاء السياسيون، فلم ينعقد بنصابه الكامل لكي يصدر قراره في موضوع الطعن على التمديد لولاية المجلس النيابي . أما الحكومة فهي عالقة في الفخ نفسه، فإذا تشكلت كسابقاتها تحوي تناقضات تعطيل فعاليتها، وإذا جاءت مستقلة تواجه ضغوط الشارع . لكن الأخطر هو انتشار السلاح والمسلحين في طول البلاد وعرضها والحوادث الأمنية المتنقلة التي تأتي على خلفية طائفية . كما أصبحت حدود لبنان الشرقية مع سوريا جزءاً من ميدان المعركة، وموجة النزوح زادت إلى لبنان، وفيها مئات الجرحى الذين يشكلون عبئاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية . فاللبنانيون أنفسهم لا ينالون الرعاية الصحية والعلاجية، والمؤسسات الصحية عاجزة عن استيعاب هذا الحجم من المستفيدين .

يعتقد الأفرقاء اللبنانيون وهم يتعاملون بهذا الشكل مع الأزمة السورية بأنها مرشحة للحل أو أنها في طريقها إلى ذلك، بعد أن صارت في عهدة التفاوض الأمريكي - الروسي، وبعد إحراز النظام نجاحات عسكرية ملحوظة . وهم بذلك يؤجلون البحث في تداعيات الأزمة، وخاصة في الانقلاب الديمغرافي الذي أدخل إلى لبنان نحو مليون نازح سوري من دون طاقة لبنانية على استيعابهم، في السياسة والأمن والشؤون الاجتماعية .

إلى ذلك يدفع لبنان كلفة عالية من اقتصاده جرّاء العواصف السياسية في المنطقة، وقد أطلقت الهيئات الاقتصادية صرخة أكثر من تحذيرية عن حجم الأزمة على هذا الصعيد، ومن عناصرها البارزة، إحجام الرعايا العرب عن المجيء إلى لبنان لاعتبارات سياسية وأمنية .

فالأزمة السورية تشهد أكثر فصولها حدة ومعارك حربية، وتضغط بثقلها على دول الجوار، وتورط اللبنانيين فيها يزداد وضوحاً وعلانية، محدثاً تشنجات وتوترات تهدد باندلاع صدامات على أرض لبنان، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين . وما يحكى عن قرار المجتمع الدولي إبقاء لبنان مستقراً لا يشكل ضمانة للاستقرار، فضلاً عن أن الضغوط السياسية المتقابلة لا تخدم هذا الاتجاه . فلم يساعد المجتمع الدولي ولا الدول الإقليمية على إنتاج قانون انتخاب عادل او متوازن لإجراء انتخابات تعزز العملية السياسية بدلاً من اللجوء إلى العنف . ولا يشجع المجتمع الدولي على تشكيل حكومة وفاقية تستوعب التناقضات الداخلية . كل ما في الأمر يريد المجتمع الدولي أن تنفجر حرب أهلية لا يستطيع التحكّم بها والسيطرة على نتائجها في لحظة انشغاله بالأزمة السورية .

وإذا كان صحيحاً أن التفاوض الأمريكي - الروسي قد رسم إطاراً عاماً للحل في المنطقة، فدون بلورة هذا الحل وتطبيقه عقبات كثيرة، بل دونه معالجة الملف اللبناني كذلك ومستقبل موقع لبنان ودوره في النظام الإقليمي، والنفوذ الإيراني والسلاح الذي يجسده في لبنان .

لذلك تبدو مشكلات المنطقة مترابطة ويصعب تجزئتها وعزلها عن بعضها بعضاً، من لبنان إلى العراق مروراً بسوريا وفلسطين . هذا الواقع لا يقتصر على الأزمات السياسية بل هو يأخذ شكل فوضى أمنية وربما احتاج إلى المزيد من الفوضى في الجوار، لكي يصار إلى تحديد أحجام الفرقاء واستيعابها في مشروع الحل السياسي . وليس بعيداً من هذه الصورة انفتاح أزمة سياسية تركية تتفاعل بحيث تكون مشمولة بتقاسم النفوذ الأمريكي - الروسي وربما على شكل إعادة تكوين للأنظمة السياسية في جميع أنحاء المنطقة . ولا يغيب عن بال أحد انتظار الانتخابات الإيرانية وما قد تفرزه من اتجاهات نحو الاقتراب من التسوية أو الابتعاد عنها .

هكذا يعمل الوقت ضد مصالح شعوب المنطقة ومع مصالح الدول الكبرى التي تجني نتائج الحروب وتداعياتها، وخاصة إعمار الدول التي تقودها أنظمتها إلى الخراب والدمار .

* نقلا عن "الخليج" الإماراتية