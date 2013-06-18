البنتاغون يكشف عن وضع جميع المعتقلين في غوانتانامو

كشف البنتاغون، أمس الاثنين، عن وضع كلٍّ من المعتقلين الـ166 في غوانتانامو خصوصاً الـ48 بينهم الذين هم في "الاعتقال غير المحدود" دون اتهام موجّه لهم ولا محاكمة، ويعتبرون خطرين لذا لا يطلق سراحهم.

ونشرت هذه اللائحة من 15 صفحة بعد شكوى من صحيفة "ميامي هيرالد" بموجب القانون حول حق الصحافة في الاطلاع والمعرفة.

وجاء في اللائحة أنه من أصل 166 شخصاً لا يزالون معتقلين في غوانتانامو، هناك 48 معتقلاً في "اعتقال غير محدود"، وهي صيغة وضع سجناء الحرب الذين لا يمكن محاكمتهم بسبب عدم كفاية الأدلة ولا يمكن إطلاق سراحهم بسبب الخطر الذي يمثلوه على الولايات المتحدة.

وحسب اللائحة التي تكشف هوية وجنسية ووضع جميع السجناء، هناك 26 يمنيا ضمن المعتقلين لفترة غير محددة، و12 أفغانيا و3 سعوديين وكويتيان وليبيان وكيني ومغربي وصومالي.

ويشارك البعض من هؤلاء في الاضراب عن الطعام الذي أعلنه 104 سجناء منذ أكثر من أربعة أشهر، وتم إطعام 44 منهم بالقوة. وجاء إعلان إضراب السجناء عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم غير المحدود منذ أكثر من 11 عاما في غوانتانامو.

وبالإضافة الى ذلك، يوجد في سجن غوانتنامو 86 سجيناً، معظمهم من اليمنيين، اعتبر أنهم يمكن الافراج ولكنهم مازالوا معتقلين. وقد أعلنت السلطات عن أسماء هؤلاء في سبتمبر/ايلول 2012، حسب ما أكده المتحدث باسم البنتاغون هو تود بريسيل.