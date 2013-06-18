اشتباكات بين أنصار الشيخ الأسير وحزب الله بصيدا

أفاد مراسل "العربية" في الجنوب اللبناني بأن اشتباكاتٍ تدور في منطقة عبرا بصيدا بين أنصار إمام مسجد بلال بن رباح، الشيخ أحمد الأسير، وعناصر من سرايا المقاومة التابعةِ لحزب الله.

وفيما كشفت صفحةُ الشيخ الأسير على "فيسبوك" عن سيطرة عناصر الأسير على شقق تابعة لحزب الله في منطقة عبرا وإلقاء القبض على بعض العناصر أفادت مصادر لـ"العربية" بأن مجهولين أقدموا على إلقاء مادة المازوت على الطريق العام التي تربط عبرا بمجليون ومنطقة جزين، ما جعل السير عليها محفوفا بالمخاطر.

يذكر أن الشيخ أحمد الأسير كان قد انتقد تدخل حزب الله في القتال في سوريا، وحذّر في وقت سابق نصرالله والرئيس نبيه بري من التدخل في صيدا.

ودعا الأسير اللبنانيين وخصوصاً أبناء الطائفة السنية إلى التسلح، وحضّ مناصريه وخصوصاً الفقراء في الطائفة السنية على الاستعداد للدفاع عن أنفسهم حين يتعرضون لأي اعتداء، كونهم لا يستطيعون المغادرة إلى أي بلد آخر.