أوباما يؤكد ضرورة إنجاز تسوية سياسية في سوريا

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأربعاء 19 يونيو/حزيران، أن مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت "الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية"، وعقد مؤتمر السلام "جنيف 2".

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل عقب مباحثاته في ألمانيا، إن "المباحثات التي ستجري مع حركة طالبان الباكستانية في قطر ستكون صعبة نظراً للصراع الطويل بين الجانبين، والتي تعود إلى ما قبل هجمات سبتمبر/أيلول 2011".

وأكد أن "العلاقة مع أوروبا تبقى هي حجر الأساس في أمننا، ورغم أن طبيعة التحديات تغيّرت، إلا أن قوة علاقاتنا لم تتغير".

وأشار إلى أن المفاوضات مع ميركل "تطرقت إلى الأزمة الاقتصادية، وتم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود".

وقال أوباما: "اجتزنا الأسوأ وسنعود بقوة من خلال شراكة التجارة عقب الأطلسي".

وشدّد الرئيس الأميركي على أن مراقبة بعض الاتصالات لا تمسّ الحريات الشخصية، وأن التعامل معها يجري طبقاً للإجراءات القانونية.