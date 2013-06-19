"العربية" ترصد أعمال البناء التي لا تتوقف بـسد النهضة

وصل فريق قناة "العربية" إلى سد النهضة بعد رحلة على سفوح الهضبة الإثيوبية استغرقت 16 ساعة بين وعثاء الطريق ووعورته وسحر الطبيعة الذي لا يخفى، وذلك لرصد أعمال الإنشاءات والبناء في هذا السد مثار الخلاف بين أديس أبابا والقاهرة لتكون بذلك أول الواصلين من وسائل الإعلام غير المحلية لتقترب من القلعة الحصينة بالنسبة للإثيوبيين.

وقطعت "العربية" 930 كيلومتراً وهى المسافة التي كان يجب أن تقطع من العاصمة أديس أبابا مرورا بإقليم قومية الأرمو وحتى منطقة بني شنقول حيث يقبع سد النهضة الإثيوبي على الحدود مع السودان مصادفة كل المواسم وعدة مرات بعض ساكني الأدغال.

وتظهر في الموقع منشآت وآليات وحركة دؤوبة لا تتوقف عن تنفيذ المشروع غير آبهين بنبرة الاحتجاج العالية من قبل مصر، حيث يمضي إكمال تجهيز بحيرة السد في انتظار موسم فيضان النيل لامتلائها.

وشرح سمنجو باكلي مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي هندسيا حجم السد والطاقة الإنتاجية مؤكداً أن قيامه لن يضر بالشركاء الآخرين في نهر النيل.

وأوضح أن الجهة اليمنى من السد بدأوا في إنشائها بشكل أساسي، مؤكداً أن السد سيفيد دولاً أخرى خصوصا دول المصب.

وأضاف "هذا السد سيعمل على تحسين حياة الناس فهدفنا خلق حياة أفضل للأجيال القادمة".

وتشرف على تنفيذ سد النهضة، الذي يعمل فيه 5 آلاف عامل غالبيتهم من السكان المحليين يتوزعون على إنجاز المراحل المختلفة، شركة "استالني" الإيطالية ومن المتوقع أن تنضم في القريب فرنسا للإشراف على بعض المنشآت.