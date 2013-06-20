البرازيليون يسخرون من دعوة بيليه لإنهاء أعنف احتجاجات

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه نداء إلى الآلاف من المتظاهرين الذين يحتجون على تدني مستوى الخدمات العامة والفساد لمغادرة الشوارع والتركيز على كرة القدم، لكن نداءه قوبل بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير إخباري الخميس 20 يونيو/حزيران.

وتستضيف البرازيل حالياً بطولة كأس القارات التي بدأت السبت، قبل استضافتها المقررة لبطولة كأس العالم العام المقبل، والتي من المتوقع أن تستقبل خلالها نحو 600 ألف زائر.

وقال بيليه في تعليق قصير بث عبر شبكة تلفزيون "أو جلوبو"، ونشر أيضاً على الإنترنت: "دعونا ننسَ هذا الهياج الذي يحدث في البرازيل، وكل هذه الاحتجاجات، ولنتذكر أن الفريق البرازيلي هو بلدنا ودمنا".

وبينما يحظى بيليه باحترام مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم، تضررت صورته داخل وطنه بسبب سلسلة تعليقات غير مدروسة على مدار سنوات، مما دفع المهاجم البرازيلي السابق روماريو إلى القول في تعليق شهير: "عندما يصمت بيليه فإنه يكون شاعراً".

وقال الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، إن تصريحات بيليه الأخيرة تشير إلى أنه لا يعلم الكثير عن حياة البرازيليين العاديين.

وكتب أحد المستخدمين منتقداً بيليه: "اذهب إلى المستشفيات أو اركب حافلة بدون حراسة، وسنرى هل ستستمر في قول هذه الأشياء الغبية". وأضاف آخر: "بيليه.. جهلك يتساوى مع عبقريتك الكروية".

ووافقت أكبر مدينتين برازيليتين، الأربعاء، على إلغاء زيادة رسوم النقل العام، التي أثارت مظاهرات تحولت إلى احتجاجات في أرجاء البلاء على ضعف الخدمات العامة والتضخم والفساد.

وأثارت زيادة رسوم النقل، والتي جاءت بينما تكافح البرازيل تضخماً يبلغ 6.5 بالمئة، سيلاً من الشكاوى الأخرى، مما أدى إلى أكبر احتجاجات تشهدها البرازيل في أكثر من عقدين.

ونظمت الاحتجاجات جماعات مختلفة من الناشطين الذين حشدوا مؤيدين لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.