العراقيون يصوتون في الانتخابات المؤجلة بنينوى والأنبار

يدلي العراقيون بأصواتهم الخميس 20 يونيو/حزيران في انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة في محافظتي الأنبار ونينوى ذات الغالبية السنية، اللتين تشهدان أوضاعاً أمنية مضطربة وتواصلان الاحتجاجات منذ أشهر ضد الحكومة.

وسيقوم 2.8 مليون ناخب باختيار 69 عضواً في مجالس المحافظتين الواقعتين في شمال وغرب البلاد من بين 1185 مرشحاً ينتمون إلى 44 كياناً وائتلافاً حزبياً.

واستثنيت المحافظات من الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي بسبب الظروف الأمنية فيهما.

وعشية الانتخابات قتل 5 أشخاص، بينهم زعيم كتلة سياسية تخوض انتخابات مجلس محافظة نينوى، وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري بحزام ناسف.

وتترافق العملية الانتخابية مع إجراءات أمنية مشددة في المحافظتين اللتين قتل فيهما حتى الآن تسعة مرشحين، بحسب الأمم المتحدة.

وينظر إلى انتخابات مجالس المحافظات كمقياس رئيسي لشعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وتكبد المالكي، الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، ضربة إثر فقدانه الكثير من المحافظات التي كان يسيطر عليها في الانتخابات التي جرت في 20 نيسان/إبريل.

وأبرز المحافظات التي فشل في الاستحواذ عليها محافظتا بغداد والبصرة على الرغم من أنه حقق تقدماً في سبع محافظات، لكن خارطة التحالفات الجديدة عزلته هذه المرة.

وينتقد المالكي باستمرار حكومة الشراكة الوطنية، ويطالب بتشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية للنهوض بالبلد.

ولم يتم تمرير أي تشريع في البرلمان العراقي منذ 2010. ويقول محللون إن حالة الجمود السياسي التي طال أمدها واستمرار الاحتجاجات في المحافظات السنية، ساهمت في تصاعد العنف على الصعيد الوطني، وأثارت مخاوف من العودة إلى الحرب الطائفية الوحشية التي عانى منها العراق في عامي 2006 و2007.

ومجالس المحافظات هي المسؤولة عن ترشيح المحافظين الذين يتولون المسؤولية عن إدارة المحافظات، وتقع على عاتقهم القضايا المالية ومشاريع إعادة الإعمار ذات التأثير الخدمي المحلي.