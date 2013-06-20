حكومة الكويت تدعو لانتخابات برلمانية نهاية الشهر المقبل

أقر مجلس الوزراء الكويتي الخميس، مرسوماً بالدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في 25 تموز/يوليو المقبل بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات الأخيرة مبقية على التعديل الذي أدخله أمير البلاد على قانون الانتخابات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح قوله إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 25 تموز/يوليو 2013".

وكانت المحكمة الدستورية قضت بإبطال مجلس الأمة الحالي، ورفض الطعن في مرسوم أميري يغيّر النظام الانتخابي، وأبقت على منح الناخب صوتاً واحداً في الانتخابات، بعد احتجاج قوى المعارضة على تخفيض العدد من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

وأعلنت الأغلبية المعارضة في الكويت مقاطعة انتخابات مجلس الأمة القادمة، احتجاجاً على قانون الصوت الواحد بعد الحكم الصادر ببطلان الانتخابات الأخيرة من المحكمة الدستورية.

وقررت الأغلبية بعد اجتماعها في منزل النائب السابق أحمد السعدون وبحضور 23 نائباً مقاطعة الانتخاب، فيما بادر أعضاء المجلس المنحل بإخلاء مكاتبهم امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية، والذي اعتبره رئيس مجلس الأمة الأسبق النائب علي الراشد قراراً تاريخياً يجب احترامه.



