إف بي آي يستخدم طائرات بدون طيار للمراقبة في أميركا

قال روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي): إن الولايات المتحدة تستخدم طائرات بدون طيار للمراقبة في مهام أمنية داخلية محدودة.

وجاء هذا الاعتراف رداً على أسئلة من أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي قالوا إنهم يريدون معرفة المزيد بشأن استخدام الحكومة الاتحادية المتزايد لتلك الطائرات.

وسأل السيناتور الجمهوري، تشارلز جراسلي أثناء جلسة استماع للجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ "هل يستخدم مكتب التحقيقات الاتحادي طائرات بدون طيار للمراقبة داخل أراضي الولايات المتحدة؟".

ورد مولر بالإيجاب، وقال إن استخدامها يكون "بطريقة محدودة جداً وبشكل نادر جداً".

ولم يذكر مولر تفاصيل، لكن مكتب التحقيقات الاتحادي أصدر في وقت لاحق بياناً يقول إن الطائرات بدون طيار تستخدم فقط لمراقبة أهداف غير متحركة وتفادي تعريض ضباط إنفاذ القانون لمخاطر شديدة.

وقال البيان إنه يجري الحصول على موافقة من إدارة الطيران الاتحادية في كل حالة تستخدم فيها طائرات بدون طيار.

ولا تخفي الولايات المتحدة أنها تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.