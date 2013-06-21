إسبانيا تعتقل 8 متهمين بتجنيد مقاتلين للقاعدة في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في إفادة صحافية بأن السلطات اعتقلت 8 أشخاص في سبتة، وهي منطقة تابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا، الجمعة 21 يونيو/حزيران بتهمة تجنيد مقاتلين لجناح تنظيم القاعدة في سوريا. ونفذت العملية وحدة المعلومات التابعة للشرطة وقوات الأمن الإسبانية.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الشبكة الإسبانية المغربية التي تم ضبطها هي المسؤولة طبقاً لتحقيقات الشرطة عن إرسال جهاديين إلى جماعات مرتبطة بالقاعدة في سوريا".

وأضافت أن الشبكة أرسلت عشرات الأشخاص، من بينهم أحداث، من منطقة سبتة ومناطق أخرى في المغرب.

وأفاد مسؤولون أوروبيون في وقت سابق بمشاركة العشرات من المواطنين الأوروبيين في القتال بين صفوف المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد.