حارس يقتل رجلاً إسرائيلياً قرب المسجد الأقصى بالقدس

قالت الشرطة الإسرائيلية إن حارس أمن أطلق الرصاص فقتل رجلاً إسرائيلياً، الجمعة 21 يونيو/حزيران، عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى، والذي يعتبره اليهود أحد أكثر المواقع المقدسة في مدينة القدس، ويطلقون عليه اسم "حائط المبكى". وفور الحادث، تقرر إغلاق الموقع أمام الزائرين.

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إن الحارس فتح النار بعد أن سمع الرجل الذي كان في استراحة مجاورة يصيح قائلاً "الله أكبر".

وذكر روزنفيلد أن الحارس أطلق الرصاص من مسدسه، لأنه اعتقد أن الرجل فلسطيني متشدد. وقال: "يبدو أن ترديد هتاف "الله أكبر" كان السبب الذي جعل الحارس يسحب سلاحه ويطلق عدداً من الطلقات عليه". ولم يتضح على الفور ما إذا كان القتيل من عرب إسرائيل.

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة الثامنة صباحاً (الخامسة بتوقيت غرينتش) بينما بدأت الساحة أمام الحائط تمتلئ بالزوار قبل بدء نهاية الأسبوع لدى اليهود.

ونقلت الإذاعة العامة عن الحارس، الذي يعمل لدى شركة خاصة، قوله لمحققي الشرطة إنه اعتقد أن الرجل (46 عاماً) كان يخرج شيئاً من جيبه بينما كان يهتف، وأنه كان على وشك مهاجمته.

وأضافت الإذاعة أن الشرطة لم تعثر على أي شيء يثير الشكوك بين أغراض الرجل.