العثور على بقايا امرأة قتلت في اعتداءات أيلول بنيويورك

أعلنت السلطات الأميركية التعرف على بقايا سيدة في الثالثة والأربعين من العمر، قتلت في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بنيويورك، ما يرفع عدد القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم إلى 1636 شخصا، بحسب تقرير إخباري السبت 22 يونيو/حزيران.

وقالت الناطقة باسم مكتب كبير الأطباء الشرعيين، "التعرف على هوية السيدة تم استنادا على بقايا عثر عليها" بين الأنقاض في موقع مركز التجارة العالمي. وأضافت أن اسم السيدة لن يكشف بناء على طلب عائلتها.

وكان أعلن عن فقدان 2753 شخصا في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، الذي صدَم خاطفو طائرتين برجيه التوأمين، وسقطت طائرة ثالثة فوق البنتاغون مقر وزارة الدفاع الأميركية، بينما تحطمت رابعة في بنسلفانيا عندما تصدى ركابها للخاطفين.

وحتى اليوم، لم يتم التعرف سوى على 59 بالمائة من ضحايا الاعتداءات في نيويورك، بينما لم يُعثرث على أي أثر لحوالي 41 بالمائة.

وبدأت عملية بحث جديدة عن بقايا بشرية في أبريل/نيسان الماضي، بعد ما عثر في موقع قريب على قطعة من طائرة عالقة بين مبنيين، لكن لم تسفر عمليات البحث عن شيء.