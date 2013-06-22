محتج برازيلي يركل قنبلة بطريقة السامبا رداً على الشرطة

تسيطر كرة القدم على حياة البرازيليين لدرجة أنها أصبحت أسلوب حياة، وطريقة للدفاع عن النفس في الظروف الصعبة، مثل التعرض لقنبلة غاز تستخدمها الشرطة لتفريق المتظاهرين.

وظهر ذلك في موقف عفوي التقطته كاميرا أحد المحتجين، وتم نشره عبر يوتيوب، وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حين ركل متظاهر قنبلة غاز ألقتها الشرطة بطريقة السامبا التلقائية في الملعب لتعود القنبلة إلى جهة أفراد الأمن مرة أخرى.

وركل المتظاهر البرازيلي القنبلة في لقطة عفوية ومباشرة، ظهرت فيها القنبلة وكأنها كرة قدم ينساب منها الدخان، اقتربت من المتظاهر وعادت إلى جهة الشرطي الذي رماها في لحظة خاطفة.

يذكر أن البرازيليين خرجوا في احتجاجات على قرار رفع أسعار تذاكر الحافلات، ثم ارتفعت مطالب المحتجين إلى الاحتجاج على ميزانية بطولة كأس العالم المقرر استضافتها صيف العام المقبل.

الرئيسة تعد بحل للأزمة

الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، وعدت في خطاب إلى الأمة السبت باستقبال قادة التظاهرات والعمل من أجل ميثاق وطني لتحسين الخدمات العامة.

وفي كلمة استمرت عشر دقائق اليوم السبت بثتها محطات الإذاعة والتلفزيون مباشرة، قالت روسيف "أريد أن أكرر أن حكومتي تصغي للأصوات الديمقراطية التي تطالب بالتغيير".

وحذرت روسيف من أنها لن تسمح بأن "تلطخ أقلية عنيفة ومستبدة حركة ديمقراطية وسلمية تراث البلد"، في إشارة إلى أعمال النهب والتخريب التي جرت الخميس على هامش التظاهرات الضخمة.

وقالت روسيف "سوف أدعو حكام ورؤساء بلديات المدن الكبرى للاتفاق على ميثاق كبير بشأن تحسين الخدمات العامة"، مشيرة إلى خدمة "النقل العام بنوعية جيدة وأسعار عادلة"، والصحة والتعليم، كما أعلنت أنها "ستستقبل قادة التظاهرات السلمية وممثلي المنظمات الشبابية والنقابات وحركات العمال والجمعيات الشعبية".

يذكر أن روسيف ألقت خطابها بعد نحو 24 ساعة على تظاهرات تخللتها أعمال عنف وشارك فيها 1.2 مليون برازيلي في الشوارع، ووعدت فيه بإنجاح دورة كأس العالم لكرة القدم، موضحة "أن الأموال التي أنفقتها الحكومة على الملاعب ستسددها شركات وحكومات الولايات التي ستستثمرها" في المستقبل.