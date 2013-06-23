الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل استقالة رئيس الوزراء

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس قَبل، الأحد 23 يونيو/حزيران، استقالة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة.

وعقد عباس اجتماعا مساء السبت مع الحمد الله في محاولة لاحتواء الموقف، ولكن يبدو أن جهوده لم تكلل بالنجاح.

وقدم الحمد الله استقالته، الخميس، إلى عباس بعد أسبوعين من أداء حكومته اليمين بسبب خلافات مع نائبيه. وشهدت الأيام الماضية اجتماعا سابقا بين عباس والحمد لله استمر ساعتين في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وسبق ذلك الاجتماع اتصال هاتفي بين الرجلين من أجل تهدئة التوتر.

وبعد الاجتماع المذكور، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، لقناة "العربية" أن رئيس الوزراء لم يتراجع عن الاستقالة.

وقال مصدر إن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة لعب دورا في الوساطة بين الطرفين.