مسلحون يقتلون 10 سائحين من متسلقي الهيمالايا في باكستان

المصدر: إسلام أباد - رويترز، فرانس برس

صرحت الشرطة ومسؤولون أمنيون بأن مسلحين اقتحموا فندقاً في منطقة جبلية نائية في الهيمالايا بشمال باكستان، ليل السبت الأحد 23 يونيو/حزيران، وقتلوا 10 سائحين أجانب.

ووقع الهجوم في مخيم نانغا باربات، أحد أكثر جبال العالم ارتفاعا في منطقة ديامر بإقليم جيلجيت بالتيستان.

وقال ضابط شرطة كبير في الإقليم إن "مجهولين دخلوا فندقا كان ينزل فيه سائحون أجانب الليلة الماضية وأطلقوا النار عليهم وقتلوهم وفروا".

وذكر الضابط أن بعض السائحين الضحايا من جنسيات صينية وروسية وأوكرانية.

ومن جانبه، قال المسؤول في شرطة ديامر، محمد ناويد، إن الضحايا "من ممارسي تسلق الجبال، وكانوا يقيمون في المخيم".

وأكد ناويد أنه "تم إرسال مروحيات إلى المنطقة لإعادة جثث القتلى، وبدأت عملية بحث"، موضحا أنه "تقرر إغلاق كل مداخل المنطقة ومخارجها".