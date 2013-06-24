غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ

ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية متطابقة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليل الأحد/ الاثنين هجمات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "ردا على الهجمات العديدة بالصواريخ في الساعات الأخيرة، استهدفت طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي مستودعين للأسلحة في وسط قطاع غزة وموقعا لإطلاق الصواريخ في جنوب قطاع غزة"، مؤكدا أنه "تمت إصابة الأهداف".

وذكر شهود عيان فلسطينيون أن الغارات الجوية أصابت مناطق مأهولة بالسكان ولم تسبب إصابات.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن صاروخين سقطا ليل الأحد الاثنين في جنوب إسرائيل بدون أن يسببا أضرارا أو إصابات.

وأوضح بيان الجيش أنه تم اعتراض صاروخين آخرين بفضل منظومة "القبة الحديدية".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أولا عن ثلاثة صواريخ أطلقت مساء الأحد من قطاع غزة وسقطت في جنوب إسرائيل من دون أن يؤدي انفجارها إلى إصابات أو أضرار.

وقالت الإذاعة إن قوات الأمن الإسرائيلية انتشرت في مكان سقوط الصواريخ في محاولة للعثور على شظايا الصواريخ.

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية إطلاق الصواريخ.

وقال بيان الجيش إن معبر كرم سالم المخصص للبضائع بين إسرائيل وقطاع غزة سيغلق حتى إشعار آخر.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ في الوقت الذي اندلع فيه صراع في قطاع غزة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بعد مقتل أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في شرق مدينة غزة واتهام الحركة شرطة حماس بقتله.

وقال مسؤول في الجهاد الإسلامي إن الحركة "علقت اتصالاتها اليوم مع حركة حماس بعد أن قامت شرطة حماس بإطلاق النار على أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد رائد جندية (38 عاما)" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.