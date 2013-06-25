الشرطة الأفغانية تعلن مقتل مهاجمي قصر الرئاسة بكابل

أعلن قائد شرطة كابول انتهاء الهجوم الذي شنه متمردون من طالبان صباح الثلاثاء على مكاتب وكالة المخابرات المركزية الأميركية والقصر الرئاسي بعد مقتل جميع المهاجمين.

وقال قائد شرطة كابول محمد أيوب سلانجي إن ثلاثة مهاجمين على الأقل قتلوا، موضحاً أنه لم تسقط أي ضحية في صفوف قوات الأمن الأفغانية.

وكانت حركة طالبان تبنت مسؤولية الهجوم على القصر الرئاسي في كابل، وقالت الحركة إنها استهدفت أيضا وزارة الدفاع الأفغانية القريبة ومباني أخرى.

وبدأ الهجوم على البوابة الشرقية للمبنى، وكان صحافيون متجمعون من أجل لقاء صحافي مع الرئيس حميد كرزاي. ولم يتضح على الفور إن كان كرزاي داخل المبنى وقت الهجوم.