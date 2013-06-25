الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شارك والده في فعاليات سياسية

أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو الابن الثاني للشيخ حمد من زوجته الثانية الشيخة موزة, تخرّج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية المرموقة في بريطانيا.

ووُلد قبل 33 عاماً، وفي سن مبكرة انتقل إلى بريطانيا لدراسة الثانوية العامة. فنال شهادتها من مدرسة شيربورن عام 1997، قبل أن يلتحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية لعام واحد.

وعاد تميم إلى بلاده قطر، وبدا قريباً من والده، الذي أجرى تعديلاً في ولاية العهد بإزاحة شقيقه الأكبر الشيخ جاسم بن حمد، ليحل مكانه ولياً للعهد في الخامس من أغسطس عام 2003.

وخلال عقد كامل في ولاية العهد، شارك الشيخ تميم في فعاليات سياسية، مع حضور قطر في ملفات الصراع في المنطقة وخارجها.

وبداية من العام الماضي تولى الشيخ تميم بن حمد صلاحيات واسعة في القضايا المحلية من أمن وتنمية، والملفات الخارجية، وفي مقدمتها تعزيز التواصل مع دول الخليج.