أمير قطر الجديد يلقي كلمة الأربعاء.. ويشكّل حكومة

أفاد مراسل "العربية" في الدوحة بأن أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلقي كلمة الأربعاء 26 يونيو/حزيران مضيفاً أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة.

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد تنازل عن الحكم لصالح نجله وولي عهده الشيخ تميم الذي أصبح أميراً للبلاد الثلاثاء 24 يونيو.

وبحسب مصادر فإن الأمير الجديد سيقوم بتغييرات جديدة على الصعيد الحكومي من حيث التشكيل الوزاري.

وأوضح مراسل "العربية" أن التسريبات تقول إن هناك شخصيات مرشحة لتولي رئاسة الوزراء وعلى رأس هذه الشخصيات الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والذي يتولى حالياً وزارة الداخلية، وبحسب المصادر فإنه سيحتفظ بوزارة الداخلية بالإضافة لرئاسة مجلس الوزراء.

كما أشار إلى أنه سيتم تعيين وزير للخارجية، ما يعني ابتعاد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية عن المشهد السياسي.