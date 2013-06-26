الكويت تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 يوليو

قالت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، إن حكومة الكويت أرجأت ليومين الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 25 يوليو/تموز، لتصبح في 27 من الشهر نفسه، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر من قبل إجراء سادس انتخابات عامة في البلاد خلال سبع سنوات في 25 يوليو/تموز.

وذكرت وكالة الأنباء أن "مجلس الوزراء خصص اجتماعه(بعد ظهر اليوم) لاستكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 واعتمد المجلس مرسوما بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة".



وكان مؤيدو المعارضة قد خسروا في 16 يونيو/حزيران معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على نظام التصويت الذي قالوا إنه ينحاز الى المرشحين الموالين للحكومة وهو نزاع أدى الى تفاقم التوترات السياسية.

لكن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضوا.

يذكر أن القوى السياسية تتريث في الإعلان عن مرشحيها إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة أو عودة مجلس عام 2009.