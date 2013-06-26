تحالف بين عراقية ديالى والصدريين يعيد انتخاب محافظها

حملت الانتخابات المحلية في العراق مفاجأة تمثلت بإعادة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري. وأتت إعادة الانتخاب هذه بعد تحالفٍ غير تقليدي بين التيار الصدري وقائمة عراقية ديالى التي تضم النجيفي وعلاوي والمطلك، مستبعدين الكرد ودولة القانون برئاسة المالكي وائتلاف المواطن برئاسة عمار الحكيم.

يذكر أن المحافظ الحميري ينتمي الى الحزب الإسلامي العراقي المنضم في قائمة عراقية ديالى. وكان الحزب الإسلامي تولى إدارة محافظة ديالى طوال الفترات الماضية.

وأسند منصب رئيس مجلس محافظة ديالى إلى الصدريين حيث سيتولاه محمد الحمداني. وترك الصدريون وقائمة عراقية ديالى العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية شاغرة، من أجل إعطاء فرصة لبقية الكتل التي لم تتسلم مناصب كبادرة حسن نية لمشاركتِهم في تشكيلة الحكومة الجديدة لمحافظة ديالى.

كما قرر محافظ ديالى إيقاف جميعِ الدعاوى التي أقامها مسبقاً ضد كل من حاول التشهير به من الشخصيات المناوئة له.



