أمير قطر يشكل حكومة جديدة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر

شكل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء، حكومة جديدة برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي جاء خلفاً لرئيس الوزراء السابق النافذ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. ويتولى عبدالله بن ناصر وزارة الداخلية أيضاً في الحكومة الجديدة.

يُذكر أن الشيخ عبدالله بن ناصر شغل مناصب عدة آخرها كان وزير دولة للشؤون الداخلية، كما عيّن سابقاً قائداً لقوة الأمن الداخلي، وكان مديراً لإدارة قوات الأمن الخاصـة.

ويحمل الشيخ عبدالله بن ناصر درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية من كلية درهام العسكرية في بريطانيا، وحصل على ليسانس في الحقوق من جامعة بيروت.

وحل أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتم تعين وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق خالد بن محمد العطية وزيراً جديداً للخارجية خلفاً للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الحكومة السابقة والذي كان يتولى أيضاً وزارة الخارجية. كما عيّن حمد العطية وزيراً جديداً للدفاع وعلي شريف العمادي وزيرا للمالية.

وبقي في منصبه كل من وزير الصحة خالد ناصر القحطاني، حقيبة الصحة العامة، ووزير البلدية والتخطيط العمراني عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ووزير الثقافة والفنون والتراث الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري، وزير الأوقاف الدكتور غيث بن مبارك الكواري ووزير الطاقة محمد السادة.

وتم استحداث خمس وزارات جديدة هي الرياضة، التي تولاها صلاح بن غانم ناصر العلي والتنمية الإدارية التي تم تسمية الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي على رأسها، والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات التي ستتولاها الدكتورة حصة سلطان الجابر. ومن الوزارات الجديدة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التي سيتولاها الدكتور صالح محمد سالم النابت، ووزارة المواصلات التي سيتولاها جاسم سيف أحمد السليطي.

وتمت تسمية الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة فيما أصبح الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل. وحل محمد عبدالواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي وعبدالله صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. وتمت تسمية أحمد عامر محمد الحميدي وزيرا للبيئة.

