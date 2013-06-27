الصومال يعتقل القائد الروحي لحركة الشباب الإسلامية

قال مسؤولون محليون وحكوميون إن أحد أشهر قادة المتمردين الإسلاميين الصوماليين اعتقل وهو موجود في قبضة إدارة إقليمية، وذلك في ضربة لمقاتلي حركة الشباب في البلاد، نقلاً عن تقرير إخباري الخميس 27 يونيو/حزيران.

وذكر متحدث باسم الحكومة الاتحادية الصومالية، الأربعاء، أن شيخ حسن ضاهر عويس، اعتقل في المنطقة الساحلية وسط الصومال، واقتيد إلى منزل آمن في بلدة أدادو.

وعويس رجل دين يعتقد أنه في أواخر السبعينيات من العمر، وينظر إليه العديد من الصوماليين على أنه القائد الروحي للشباب، ويوقره المتشددون كأب للحركة الإسلامية الصومالية.

وأعلنت الولايات المتحدة أن عويس "مرتبط بالإرهاب" بعد فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011 على نيويورك وواشنطن، وأدرجه مجلس الأمن الدولي على قائمة عقوبات الإرهاب.

ومن شأن اعتقال رجل كان لاعباً رئيسياً في مراحل عدة من التمرد الطويل الذي شهده الصومال، تعزيز كفاح الحكومة وحلفائها الأفارقة لاحتواء أشهر من الهجمات على غرار حرب العصابات.

ولمح دبلوماسيون إلى أن عويس كان قد فر من الاقتتال الداخلي مما يشير إلى خلافات في الجماعة. وقال محللون إن مقديشو قد تكون منفتحة على التفاوض مع عويس، وإنه يدعم فصيلاً في الشباب يعارض استخدام مقاتلين أجانب.

وأفاد راشد عبدي، وهو محلل في شؤون القرن الإفريقي، بأن اعتقال عويس سيكون ضربة نفسية، لكن من غير المرجح أن يغير ميزان القوى في حركة الشباب التي ضعفت جراء غارة شنتها قوات حفظ السلام الإفريقية.