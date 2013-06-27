حزب الله يخلي شقتين في صيدا قرب مقر الأسير الهارب

أخلى حزب الله اللبناني، الخميس 27 يونيو/حزيران، شقتين قريبتين من المجمع الذي كان يتحصن فيه رجل الدين المتشدد، أحمد الأسير، في جنوب لبنان قبل سيطرة الجيش على مقره أخيراً بعد معركة ضارية. وكان الأسير يشكو من تكديس حزب الله الأسلحة في هاتين الشقتين واستخدامهما لمراقبته.

وقال مصدر في حزب الله إن "الحزب أخلى الشقتين بهدف إعادة الهدوء إلى مدينة صيدا"، وذلك بعد احتجاجات لا سيما في صفوف الطائفة السنية، طالبت "بالمساواة" في التعامل مع المظاهر المسلحة و"إغلاق الشقق الأمنية" التابعة لحزب الله في صيدا. وأكد الجيش اللبناني إخلاء الشقتين.

وفي 18 يونيو/حزيران، وقع تبادل إطلاق نار بين أنصار الأسير ومسلحين موالين لحزب الله، بعد أن اتهم رجل الدين السني الملاحق حالياً من السلطات اللبنانية، الأسير، الحزب الشيعي باستهدافه من هاتين الشقتين، بينما قالت مصادر أمنية إن أنصار الأسير هم الذين بدأوا إطلاق النار الذي ما لبث أن تطور إلى توتر عام في صيدا.

وغداة الحادث، هدد الأسير باللجوء إلى "الخيار العسكري" ضد حزب الله، ما لم يتم إخلاء الشقتين، اللتين كان يقطنهما مسلحون، قبل الاثنين الماضي،

لكن الوضع انفجر الأحد الماضي بين أنصار الأسير والجيش اللبناني، بعد أن هاجم مسلحون من جماعة الأسير حاجزاً للجيش قرب المجمع الواقع في بلدة عبرا شرق صيدا، ما تسبب بمقتل وجرح عدد من أفراده.

وعلى الإثر، اتخذ الجيش قرار الحسم، وبدأ عملية عسكرية استمرت 24 ساعة، وانتهت بدخوله مجمع الأسير المؤلف من مسجد بلال بن رباح وعدد من الأبنية المحيطة به، وبفرار الأسير وعدد من مرافقيه وأفراد عائلته إلى جهة مجهولة.

وتسببت العملية في مقتل 18 جندياً، بحسب قيادة الجيش، ومصرع عدد لم يحدد من المسلحين.

وبرز الأسير إلى الساحة السياسية قبل سنتين نتيجة مواقفه الحادة ضد حزب الله والنظام السوري.

وأعلنت كل القيادات السياسية اللبنانية دعمها لعملية الجيش، إلا أن خصوم حزب الله توقفوا عندما أسموه "الكيل بمكيالين"، منددين بحرية الحزب في استخدام سلاحه وصولاً بنقله عبر الحدود للمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، واستهداف المجموعات السنية، "واستقواء الحزب بسلاحه لفرض إرادته على الحياة السياسية في الداخل اللبناني".